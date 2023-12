​Tchad : mobilisation pour le "Oui" au Référendum dans le 6ème arrondissement de N'Djamena

Le directeur de campagne du 6ème arrondissement a souligné l'importance de cette réunion, visant à encourager la population locale à voter "Oui" lors du référendum du 17 décembre. Il a exprimé sa confiance quant au soutien massif de la population de l'arrondissement en faveur de cette cause.



Abba Djidda Mamar Mahamat, chef de mission de la coalition pour la ville de N'Djamena, a mis en lumière la signification du "Oui" promu par la coalition, insistant sur l'unité et la solidarité tchadiennes. Il a souligné leur engagement pour la paix, l'unité, la cohésion sociale, et la cohabitation pacifique, et a mis en garde la population contre les tromperies des "vendeurs d'illusions".