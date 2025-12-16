​Tchad : un homme retrouvé mort dans la rue à Abéché

Un homme âgé d’environ 40 ans a été retrouvé mort ce matin au quartier Salamat, dans le 2ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché.



Selon les premières informations recueillies sur place, le défunt ne portait aucune pièce d’identité au moment de la découverte. Alertés, les éléments de la Police nationale du 2ᵉ arrondissement se sont rapidement rendus sur les lieux afin de procéder au constat d’usage.



Les circonstances exactes de ce décès demeurent, pour l’heure, inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes en vue de déterminer les causes de la mort et d’identifier la victime.