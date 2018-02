10 ans après, les tchadiens réclament la vérité sur le sort d'Ibni Oumar

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) célèbre, du jeudi 1er au 3 février, au siège dudit parti, le dixième anniversaire de la disparition de son leader charismatique, Ibni Oumar Mahamat Saleh, enlevé le 3 février 2008 par les forces de défense et de sécurité, d'après les conclusions d'une commission d'enquête indépendante établie pour la circonstance après un raid de plusieurs mouvements rebelles sur la capitale.



Depuis lors, l'un des ténors de l'opposition politique n'a plus refait surface. La circonstance exacte sur le lieu de sa détention et de sa disparition demeure un mystère.



Ce dixième anniversaire de la disparition d'Ibni Oumar Mahamat Saleh dénommée « Journée des martyrs de la démocratie » aura lieu en France, au Canada, au Cameroun, au Niger, en Égypte, au Soudan, et au Burkina Faso, afin de "témoigner pour la manifestation de la vérité sur la circonstance exacte de la disparition du professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh et la restitution de son corps pour que la justice soit dite sur le sort d'Ibni Oumar", a indiqué le secrétaire général adjoint du parti pour les Libertés et le développement (PLD), Mahamat Ahmat Alhabo.



« La personne qui a fait disparaître et a donné l'ordre de faire disparaître Ibni, voulait faire disparaître quelqu'un qui dérange par ses idées. Avec la disparition physique d'Ibni, ses idées se sont développées et le monde entier parle de lui. Nous voudrions savoir ce qui est arrivé à Ibni et qui a donné l'ordre, la cause de son interpellation pour que toute la lumière puisse être faite et que la justice soit dite », a affirmé le secrétaire général adjoint du Parti pour les Libertés et le développement (PLD), Mahamat Ahmat Alhabo.



Ce lundi 1 février, il y a eu une exposition de ses photos au siège de sa formation politique pour déterminer le parcours d'Ibni Oumar Mahamat Saleh. Ce mardi 2 février aura lieu une projection d'un film-vidéo relative à Ibni Oumar Mahamat Saleh. Celle-ci sera suivi d'un débat tandis que le 3 février, des témoignages seront fait sur la personne d'Ibni Oumar Mahamat Saleh par ses amis, ses proches et camarades politiques.



Cette journée des martyrs de la démocratie est élargie à d’autres personnalités politiques, des acteurs de la société civile ou d’autres personnes décédées pour la promotion de la démocratie et de l'État de droit au Tchad.