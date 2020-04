1000 communiqués de presse sur le COVID-19 en Afrique distribués gratuitement par APO Group en seulement 20 jours

APO Group (https://APO-opa.com/), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, est fier d'annoncer qu'il a distribué plus de 1000 communiqués de presse sur le COVID-19 en Afrique, en seulement 20 jours, dans le cadre de son initiative bénévole visant à soutenir la diffusion auprès de la presse et du public des informations émises par les gouvernements africains au sujet du coronavirus (https://bit.ly/3bjnLvV).

APO Group rassemble la totalité du contenu pertinent émis par les gouvernements africains et le diffuse gratuitement par le biais de son service de distribution de communiqués de presse, et d’un tag ‘Coronavirus’ spécialement conçue à cet effet (https://bit.ly/APOcoroTag) sur Africa-Newsroom.com. Les informations publiées par les gouvernements sont distribuées en anglais, français, portugais et arabe.

APO Group est le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique et diffuse du contenu auprès de plus de 400.000 journalistes africains ou couvrant l’actualité du continent.

Des dizaines de gouvernements africains bénéficient du programme : Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libye, Namibie, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Pour accéder au flux de communiqué de presse ou pour vous y abonner, veuillez cliquer sur https://bit.ly/APOcoroTag.

Tout gouvernement, institution ou organisation officielle africaine qui souhaite distribuer gratuitement des communiqués de presse sur le coronavirus peut envoyer un email à APO Group à coronavirus@apo-opa.com.

APO Group distribue également les communiqués de presse de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS-AFRO) et du Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC).

« Un grand bravo à notre équipe, qui a réussi à collecter et à distribuer plus de 1000 communiqués de presse sur le coronavirus émis par les gouvernements africains en seulement 20 jours dans le cadre de notre APO Group Coronavirus Initiative for Africa. C'est une grande réussite et nous en sommes tous très fiers », a déclaré Lionel Reina, Directeur Général d'APO Group.

APO Group travaille bénévolement avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS-AFRO) sur plusieurs initiatives liées à la lutte contre le coronavirus. Il s’agit notamment de :

- Améliorer la distribution des communiqués de presse sur le coronavirus émis par les gouvernements africains

- Inviter des personnalités africaines de premier plan à participer aux défis #SafeHandsChallenge et #HealthAtHome de l'OMS

- Coordonner la création d'un programme de soutien à la production d'images capturant la lutte contre le COVID-19 en Afrique

- Coordonner l'organisation de conférences de presse en ligne pour soutenir les communications des gouvernements africains

Plus d'informations : https://bit.ly/3bjnLvV

