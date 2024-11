INTERNATIONAL 10e sommet mondial de l'Académie Aspire : Les plus grands clubs de football sous les étoiles du désert du Qatar

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 14 Novembre 2024



La 10e édition du sommet mondial de l'Académie Aspire s'est achevée au Qatar, réunissant des dirigeants de 50 organisations de football de premier plan dans le monde entier.

Les participants au sommet mondial ont vécu une expérience unique en mer intérieure en assistant au coucher de soleil qatari.



Pendant deux jours, le sommet a permis d'échanger des idées novatrices sur les sciences du sport, les techniques d'entraînement et les performances, avec pour objectif principal d'inspirer la prochaine génération de stars.



Un cadre propice à la collaboration mondiale



Le premier jour du sommet s'est achevé par un dîner de gala pour les invités, le point d'orgue de la soirée étant le Star Chat avec l'entraîneur de basket italien Sergio Scariolo, actuellement à la tête de l'équipe nationale espagnole de basket. Au cours de son intervention, Scariolo a partagé de précieuses techniques d'entraînement et a souligné l'importance de l'apprentissage continu et de l'établissement de liens solides avec les joueurs.



Plus tôt dans la journée, les délégués avaient entendu l'entraîneur italien de l'Ajax Amsterdam, Francesco Farioli, qui est également un ancien entraîneur de l'Académie Aspire, ainsi que les entraîneurs français Rudi Garcia et Christophe Galtier.



Réflexions sur l'évolution du football



L'ancien attaquant argentin Gabriel Batistuta n'a pas pu s'adresser au sommet en raison de circonstances imprévues, mais l'événement s'est poursuivi avec une série d'activités captivantes.



Une session clé s'est concentrée sur l'évolution des tactiques de football au cours de la dernière décennie. Gerrard Trives Guardiola du département Méthodologie de Barcelone a discuté de la façon dont le style de jeu du club s'est adapté après les départs de légendes comme Lionel Messi et Neymar. Il a souligné l'importance de laisser les jeunes joueurs s'exprimer.



Jose Tavares, directeur de l'académie du FC Porto, a souligné la nécessité d'anticiper les tendances futures du football afin de mettre rapidement en œuvre les changements nécessaires et a mis l'accent sur l'importance des moments émotionnels dans le parcours d'un joueur en tant que motivation.



L'avenir des performances du football



Darragh Connolly, responsable de la performance des académies à la Juventus, a souligné la nécessité de préparer correctement les jeunes joueurs à mesure que les académies se développent. Il a fait remarquer que toute la structure d'un club de football doit s'aligner pour préparer les joueurs à relever les défis professionnels.



Rick Cost, directeur de la haute performance à l'US Soccer, a parlé de l'essor rapide de l'intelligence artificielle et de son potentiel pour améliorer le coaching et l'analyse des performances tout en exploitant l'IA à bon escient.



Le sommet a été marqué par une apparition spéciale de Mutaz Barshim, diplômé de l'Académie Aspire et quadruple médaillé olympique de saut en hauteur.





