130 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour 1,5 million de Sénégalais

WASHINGTON, 27 juin 2018 - La Banque mondiale a approuvé le 22 juin dernier un crédit de l’Association internationale de développement (IDA)* de 107.5 millions d’Euros (130 millions de dollars) pour permettre à 1,5 million de Sénégalais d'accéder à l'eau courante ou à des installations sanitaires améliorées.



Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural sera mis en œuvre dans la zone du bassin arachidier (Centre Ouest du pays), qui abrite un tiers de la population rurale du Sénégal, et qui fait face à des défis importants, notamment un très faible taux d'accès à l’assainissement et un taux de pauvreté élevé.



«Les bénéficiaires auront accès à l'eau courante grâce aux branchements domiciliaires et aux bornes fontaines, en plus des latrines familiales, des raccordements des ménages aux réseaux d'assainissement collectif et des toilettes dans les écoles, les centres de santé et les marchés», a déclaré Oumar Diallo, chargé du programme au sein de la Banque mondiale.



Le projet devrait également avoir un impact positif sur les entreprises du secteur privé directement impliquées dans les activités de construction d’infrastructure hydrauliques ou d’assainissement et de prestations de services. En outre, il contribuera à renforcer la gestion intégrée des ressources en eau en améliorant les connaissances, la planification et le cadre institutionnel, ce qui renforcera la résilience au changement climatique dans la zone du projet.



Le projet contribuera également aux objectifs de réduction de la pauvreté du gouvernement du Sénégal. L'amélioration des infrastructures d'eau et d'assainissement est, en effet, essentielle à la prospérité partagée puisqu'elle permet de réduire les maladies hydriques générant l'absentéisme en milieu professionnel ou scolaire ainsi que les coûts associés aux dépenses médicales et à la perte de revenus.



« Notre engagement continu nous donnera l'occasion de tirer les leçons de notre partenariat long et fructueux avec le gouvernement du Sénégal dans le développement du secteur de l'eau et de l'assainissement et de veiller à ce que l'eau et l'assainissement soient accessibles aux groupes vulnérables» , a indiqué Mme Louise Cord, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal.