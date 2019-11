150 000 réfugiés soudanais au Tchad décident de retourner

La commission soudanaise du rapatriement et de la réinstallation au Darfour a révélé le retour de quelque 24 000 réfugiés soudanais du Tchad sur plus de 350 000 réfugiés qui ont exprimé le souhait de retourner au pays d'ici fin décembre. Le Commissaire au retour volontaire et à la réinstallation, Tajuddin Ibrahim Al-Taher, a souligné qu'il souhaite que la communauté internationale s'acquitte de sa mission qui consiste à contribuer à la création des conditions d'installation à commencer par assurer les services de base comme l'eau, la santé et l'éducation. Il a déclaré que le ministère fédéral des Finances ainsi que la MINUAD et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les gouvernements des États vont multiplier leurs efforts pour assurer les matériaux pour les abris, les points d'eau, la sécurité. Un haut responsable des Nations unis a estimé que l'ampleur de l'opération est très importante et qu'il appelle les organisations non gouvernementales à s'y impliquer, selon Kush News. "Le retour des réfugiés chez eux est un indicateur de paix", a déclaré le président du centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, Dr. Ahmat Yacoub Dabio qui a regretté l'absence au Tchad d'une réelle politique d'intégration et de naturalisation des réfugiés. "On aurait profité de cette richesse humaine mais c'est dommage", a t-il conclu.