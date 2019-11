160 employés de Dangote récompensés pour bons et loyaux services

Dans le cadre d’une cérémonie, la société Dangote Industries Limited (https://www.Dangote.com/) a récemment récompensés 160 de ses employés pour leur engagement, leur loyauté, leur service et leur contribution inestimables à la croissance de la marque la plus admirée d’Afrique, sur une période de 10 à 30 ans et plus. Des hommages posthumes ont également été […]

Dans le cadre d’une cérémonie, la société Dangote Industries Limited (https://www.Dangote.com...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...