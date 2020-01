18 jeunes tchadiens font la restitution du Forum mondial sur la jeunesse

Les 18 jeunes tchadiens participants à la 3ème édition du forum mondial de la jeunesse de Sharm El-Cheikh en Egypte, ont remis vendredi leur rapport d'activités au ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, au cours d'une cérémonie de restitution.



L'évènement a eu lieu du 14 au 17 décembre 2019 avec de milliers de jeunes en provenance des quatre coins du monde.



Plus de 7000 jeunes en provenance de 163 pays dont le Tchad, ont échangé sur la question de la paix, du développement et de la créativité.



Ce forum a permis aux jeunes de créer et de renforcer leur réseautage, et de saisir des opportunités.



Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, était à la tête de la délégation de 18 jeunes tchadiens dont deux filles qui ont pris part activement aux différentes activités aux côtés d'autres jeunes du monde, selon l’un de participant.



Ce forum mondial de la jeunesse est une plateforme qui permet à la jeunesse du monde d’exprimer ses points de vue, de présenter ses idées et de partager ses expériences.