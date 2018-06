1ère édition du pagne africain : Créateurs et Stylistes à Brazzaville pour « entreprendre avec le pagne »

Cette première édition organisée par Prisca Okemba s’articule autour de la thématique « Entreprendre avec le pagne. » Au total 15 pays africains ont fait le déplacement de Brazzaville et avec pour cachet particulier la présence des grands créateurs et Stylistes ERIK Schaix et Sunny Rose. Seront également de la partie Terry Nséké du Congo et Hiro de Paris.



La marraine de l’évènement est la première Dame du Congo, Antoinette Sassou N’Guesso et le choix du Congo s’explique par le faîte que l’organisatrice de cette 1ère édition est originaire de Brazzaville et y habite présentement.

En organisant ce salon, Prisca Okemba entend valoriser le pagne pour créer une vrai identité congolaise.



Au cours de la conférence de presse, les journalistes ont émis le vœu de voir ce salon s’ouvrir davantage à Bacongo, Poto-poto et autres arrondissements où les mamans et jeunes filles congolaises, premières consommatrices des pagnes, élisent domicile. Ils ont également proposé que le volet formation soit de mise pour arrimer les artistes congolais à la modernité.



A noter que, ce salon sera meublé des expositions, des ventes, des conférences, des défilés de mode, des shows des artistes et des remises de prix. Avant l’ouverture officielle du salon, il est prévu une visite des stands par la 1ère dame congolaise.