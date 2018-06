20 bourses d’études ouvertes aux jeunes Africains à ne pas rater en Juin 2018

Liste des Bourses d’études ouvertes aux jeunes Africains à ne pas rater en ce mois de Juin.



Cliquez sur les liens pour voir les détails et comment postuler.



1-Bourse MasterCard de l'Université de Pretoria (premier cycle et master) pour étudiants africains 2018/2019

https://goo.gl/1TWHZK



2-Ashinaga Bourses de premier cycle entièrement financées pour les orphelins des pays africains francophones 2018

https://goo.gl/Nx86ao



3-Bourses d'études en Chine pour les étudiants internationaux (premier cycle, maîtrise, doctorat) 2018/2019 – Chine

https://goo.gl/qH9U7Z



4-Bourses de maîtrise ACU du Commonwealth entièrement financées pour les pays du Commonwealth 2018/20

https://goo.gl/myhY1G



5-Bourses d'études de l'Union Africaine (Masters et PhD) du gouvernement chinois pour les étudiants africains 2018/2019

https://goo.gl/vwsci1



5-Banque islamique de développement (IsDB-STIF), Fonds pour la transformation de la science, de la technologie et de l'innovation de la 2018

https://goo.gl/Yhcyiq



6-RUFORUM Concours des jeunes entrepreneurs africains (entièrement financé à Nairobi, Kenya) 2018

https://goo.gl/3P2S4H



7-Bourses CDT-Afrique de Masters en Essais Cliniques pour les Etudiants Africains 2018

https://goo.gl/GrFahg



8-Appel régional à candidatures 2018: mobilités académiques

https://goo.gl/28qyG7



9-La 3ème édition des Prix Jeunesse Francophone 3535 officiellement lancée !

https://goo.gl/NQVcgg



10-Bourses de recherche supérieures du Wellcome Trust pour chercheurs dans les pays à revenu faible et moyen 2018

https://goo.gl/o1c14p



11-Bourses d'études en Chine pour les étudiants internationaux (premier cycle, maîtrise, doctorat) 2018/2019 - Chine

https://goo.gl/ek5UT4



12-Bourses d'études en science et technologie pour les pays en développement 2018

https://goo.gl/x2qZ6W



13-Bourses d'études post-universitaires de l'OMS pour les étudiants africains (entièrement financé) 2018/2019

https://goo.gl/BZjiW9



14-Programme UNESCO-jeunes professionnels (YPP) pour jeunes diplômés et professionnels 2018

https://goo.gl/DjcFk2



15-Bourse du Gouvernement Japonais (MEXT) pour les Camerounais 2019

https://goo.gl/tkhtyP



16-Bourses d'études chinoise pour les Camerounais 2018

https://goo.gl/VtKKEB



17-Programme associé de la paix et de la sécurité de l'UNSCC 2018 à Turin, Italie

https://goo.gl/QurAqX



18-Programme des stages de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2018

https://goo.gl/vyUGzJ



19-CIALCA Agriculture Bourse de doctorat pour les chercheurs en Afrique (entièrement financé à Bruxelles, Belgique) 2018

https://goo.gl/MDVNSk



20-Prix des jeunes innovateurs du World Summit Award (WSA) pour les jeunes entrepreneurs sociaux 2018

https://goo.gl/BK8jvh