27ème anniversaire du RNDT Le Réveil : Pahimi Padacké Albert évoque les défis actuels du Tchad

En ce qui concerne la deuxième phase de la transition, Pahimi Padacké Albert a exprimé ses condoléances à toutes les familles tchadiennes qui ont perdu des proches. Il a également critiqué le comportement du gouvernement actuel, en particulier en ce qui concerne la liberté d'expression et la discrimination envers ceux qui expriment des opinions différentes.



Le président du RNDT Le Réveil a également abordé la question du référendum en cours au Tchad, en soulignant l'importance de la participation démocratique et de la transparence électorale. Il a encouragé les militants à faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux pour renforcer la visibilité du parti.



Pahimi Padacké Albert a insisté sur la nécessité d'imposer le respect des principes de la démocratie pour éviter les coups d'État et assurer un avenir politique stable au Tchad.