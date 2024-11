29 milliardaires en dollars vivent en Afrique et plus de 3.000 dans le monde

Le nombre d'Africains disposant d'une fortune supérieure ou égale à 1 milliard de dollars a augmenté de 3,6% depuis 2022, souligne l'agence. Toutefois, la richesse totale de ces milliardaires a diminué de 3,7% au cours de l'année écoulée par rapport à 2022. Le déclin de la richesse des milliardaires africains est principalement dû au fait que la source de leur richesse provient essentiellement du commerce des matières premières. Les conditions de financement difficiles, les pénuries d'électricité en Afrique, les troubles politiques et les graves problèmes sociaux dans plusieurs pays du continent sont autant de facteurs supplémentaires.



Au niveau mondial, le nombre de milliardaires a augmenté de 4% l'année dernière, pour atteindre 3.323 personnes, et leur fortune totale a augmenté de 9%, pour atteindre 12.000 milliards de dollars. 2.779 milliardaires (84%) ont une fortune comprise entre 1 et 5 milliards de dollars, 351 entre 5 et 10 milliards, 176 entre 10 et 50 milliards et 18 ont une fortune supérieure à 50 milliards de dollars.



C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de milliardaires (1.111). L'Europe compte 980 milliardaires dont la fortune totale dépasse les 3.000 milliards de dollars et l'Asie 806 milliardaires dont la fortune totale approche les 3.000 milliards de dollars.