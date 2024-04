30ème commémoration du génocide contre les Tutsi au Rwanda : L’UA appelle l'Afrique à se tenir unie contre toute forme de haine, de division et de violence

En 2003, l’Assemblée générale des Nations Unies a officiellement proclamé le 7 avril comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Pour commémorer cet anniversaire important et rendre hommage aux nombreuses victimes et rescapés du génocide, l’UNESCO organisera une cérémonie le 7 avril 2024 au siège de l’UNESCO à Paris, France.



Voici le discours prononcé à l’occasion par S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de l’Union Africaine.



Mesdames et Messieurs,



Je vous adresse mes salutations distinguées à l’occasion de la 30ème Commémoration du Génocide contre les Tutsi au Rwanda. Cet événement solennel nous rappelle les horreurs du passé et nous engage à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la prévention des atrocités.



En tant que Président de l’Union Africaine, je tiens à exprimer ma profonde solidarité envers le peuple rwandais. Le génocide de 1994 a laissé des cicatrices indélébiles, mais il est essentiel que nous nous souvenions, que nous honorions les victimes et que nous travaillions ensemble pour un avenir meilleur.



L’Afrique doit se tenir unie contre toute forme de haine, de division et de violence. Nous devons promouvoir la tolérance, la justice et la réconciliation. Les leçons du passé doivent guider nos actions présentes et futures.



En cette journée de commémoration, nous rendons hommage aux Tutsi et à toutes les autres victimes du génocide. Nous nous engageons à prévenir de tels événements tragiques à l’avenir. Ensemble, nous pouvons construire un continent où la paix, la dignité et la coexistence sont les fondements de notre société.



Je vous remercie.