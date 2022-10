31,7% de la main-d’œuvre des pays de l’OCI s’active dans l’agriculture

Le Secrétaire Général de l’OCI, M. Hissein Brahim Taha s’est adressé par une allocution à ladite session dont lecture a été donnée en son nom par le Dr. Ahmad Sengendo, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires économiques et dans laquelle il a été souligné que la Journée mondiale de la nutrition offre l’opportunité idoine de partager les points de vue et les idées sur la manière de résoudre efficacement et collectivement le problème de l’insécurité alimentaire dans les États membres de l’OCI. Le Secrétaire Général a ensuite rappelé que le développement agricole et la sécurité alimentaire sont au cœur des activités de l’OCI, tant ils visent à promouvoir le développement durable dans les États membres de l’Organisation.



Il a, en outre, précisé que le secteur de l’agriculture génère des emplois à plus de 220 millions de personnes, soit 31,7% de la main-d’œuvre totale dans les pays de l’Organisation, indiquant que la proportion des personnes vivant dans les zones rurales s’élève à 48,7% des 1,9 milliard de citoyens résidant dans le monde islamique.



Il convient de mentionner que ladite session intervient dans le contexte des défis auxquels se trouve confronté le monde d’aujourd’hui en termes de sécurité alimentaire. La session a été marquée par un certain nombre de représentations faites par les organismes participants, tels que le Centre de Recherches statistiques, économiques et sociales et de Formation pour les pays islamiques (SESRIC) dont la représentation a porté sur la situation de l’agriculture, les défis inhérents à la sécurité alimentaire et les opportunités qui s’offrent dans les Etats membres de l’OCI, suivi du Groupe de la Banque islamique de Développement qui a donné un aperçu de son Programme de réponse à la sécurité alimentaire.



La session a également été animée par une représentation sur le financement des projets agricoles et de sécurité alimentaire, dans le cadre du financement des projets du COMSTECH, ainsi que par un exposé de l’Organisation islamique pour la Sécurité alimentaire sur sa vision concernant la lutte contre l’insécurité alimentaire dans les pays de l’OCI, outre une intervention de l’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les pays islamiques.