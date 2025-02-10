35 صحفياً يشاركون في دورة تدريبية حول الضمير الإنساني وأخلاقيات الإعلام الإلكتروني

انطلقت صباح اليوم السبت 8 فبراير 2025 دورة تدريبية لصالح 35 صحفياً، نظمتها صحيفة الأنوار الإلكترونية، وذلك بقاعة اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد بحي أم رقِيبة، تحت رعاية السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري (هاما).



وقد نُظمت هذه الدورة بالتعاون مع منظمة "لست وحدك" للأعمال الخيرية والإنسانية في تشاد، وتستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2025.



وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد الأمين مهدي فضله، المدير العام لمنظمة "لست وحدك"، عن شكره لصحيفة الأنوار الإلكترونية على تنظيم هذه الدورة، مشيداً بأهميتها في تعزيز قدرات الصحفيين، كما دعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى الدورة التدريبية.



من جانبه، أكد عباس محمود طاهر، رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين، أن هذه الدورة تأتي ضمن أولويات الصحافة في تنمية المهارات والمعارف من خلال التدريب المستمر.



أما المقرر العام للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري، السيد السميع حسن الحلو، فقد عبر عن سعادته بافتتاح الدورة، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في الإعلام الإلكتروني، وضرورة التقيد بأخلاقيات المهنة. كما أكد أن السلطة العليا تعمل على مراقبة المخالفات المهنية، وضمان احترام القوانين والضوابط والتشريعات الإعلامية، مع الحفاظ على حرية الصحافة والتعددية الإعلامية.



يُذكر أن الدورة التدريبية، التي كان من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، ستُختتم خلال يومين فقط.