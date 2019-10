5 nouveaux volontaires ghanéens seront accueillis en 2019 en France en 2019

A l’occasion de la visite du Président Ghanéen en France les 8, 9 et 10 juillet 2019, la France et le Ghana ont conclu un accord historique sur le volontariat.

En effet, le Gouvernement ghanéen, représenté par Hon. Shirley BOTCHWAY, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, et le Gouvernement français, représenté par Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) ont signé un Accord de coopération portant sur la promotion du volontariat et des échanges de volontaires et d’assistants de langue. L’objet de l’Accord est ainsi de favoriser et faciliter les échanges de volontaires et des assistants de langue ainsi que leur mobilité entre les deux pays.

Pour faire vivre cet Accord, France Volontaires (opérateur du MEAE en matière de volontariat et d’engagement citoyen à l’international), en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Ghana et l’Alliance Française d’Accra ont œuvré pour que 5 jeunes volontaires ghanéens puissent accomplir une mission de service civique en réciprocité en France en 2019.

Pendant une période de 8 mois, les volontaires seront accueillis dans des lycées d’enseignement général et/ou agricole dans lesquels ils interviendront sur des problématiques en lien avec l’apprentissage de la langue anglaise et aux échanges interculturels. Ces cinq nouveaux volontaires s’ajoutent 4 outres ayant déjà accompli une mission en France depuis 2017 (une en 2017 et trois en 2018). L’intégralité de la mission de chaque volontaire ghanéen est prise en charge par la France. Ainsi, l’Etat Français, à travers l’Agence du Service Civique, leur verse une indemnité mensuelle, les structures d’envoi (Alliance Française et Ambassade de France) financent le billet d’avion, l’Ambassade de France dispense à titre gracieux le visa et le titre de séjour ou encore et la structure d’accueil en France assure au volontaire un hébergement. Afin de faciliter l’arrivée des jeunes en France, France volontaires, a organisé lundi 30 septembre 2019 à l’alliance Française d’Accra une formation au « départ ». Il s’est agi, entre autres, d’outiller les futurs volontaires à l’interculturalité, mais aussi de les aider dans leurs démarches administratives, ou encore de les sensibiliser au volontariat de réciprocité international et aux différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre des missions. France volontaires a été désigné par le Gouvernement français comme structure en charge d’appliquer les dispositions de l’Accord. A ce titre, France volontaires assure l’identification des structures d’accueil en France, le recrutement et l’appui aux volontaires ainsi que le suivi de leur mission grâce à la présence de ses nombreuses antennes sur le territoire français. De même, en 2019, ce sont 4 assistants de langue française ghanéens qui bénéficieront des dispositions de l’Accord et qui se rendront dans différents établissements français durant une année. Leur mission est également intégralement prise en charge par la France (Etat, Ambassade, établissements scolaires) et France Education International (ex- Centre international d’études pédagogiques - CIEP) est l’institution désignée par le Gouvernement français pour gérer ces programmes d’assistants de langue. Pour plus d’informations sur le dispositif du VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE RECIPROCITE

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/5-new-ghanai...