5 nouveaux volontaires ghanéens seront accueillis en 2019 en France en 2019

A l’occasion de la visite du Président Ghanéen en France les 8, 9 et 10 juillet 2019, la France et le Ghana ont conclu un accord historique sur le volontariat. En effet, le Gouvernement ghanéen, représenté par Hon. Shirley BOTCHWAY, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, et le Gouvernement français, représenté par Monsieur […]

