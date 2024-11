INTERNATIONAL 60 ans de coopération : La Russie et le Tchad renforcent leurs liens bilatéraux

Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Novembre 2024



Le 24 novembre 2024 marque une étape significative dans les relations diplomatiques internationales avec le soixantième anniversaire de l'établissement des relations entre la Fédération de Russie et la République du Tchad.

«Le 24 novembre marque le 60-ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et la République du Tchad.



Nos pays entretiennent depuis longtemps des relations d’amitié et de coopération. Sur la base de l'expérience de collaboration accumulée au cours des années passées, des mesures proactives sont prises pour mieux exploiter le potentiel des relations russo-tchadiennes dans les conditions actuelles.



Le dialogue politique et diplomatique actif est maintenu, y compris au plus haut niveau. En janvier 2024 le Président de la République du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué une visite officielle à Moscou. Lors des négociations du Président de la Fédération de Russie V.V. Poutine avec le dirigeant tchadien les moyens de renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays dans divers domaines ont été fixés. En juin 2024 le Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie S.V. Lavrov a effectué une visite de travail à N'Djamena, qui avait des contacts intenses avec le Président et le Ministre des Affaires Etrangères du Tchad sur l'agenda bilatéral et les questions internationales. Le 9 novembre 2024 à Sotchi, en marge de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, la rencontre entre le Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la Russie M.L. Bogdanov avec le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, Chargée de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Etranger de la République du Tchad F.A. Garfa a eu lieu. Le Mémorandum sur les consultations politiques entre les Ministères des Affaires Etrangères des deux pays a également été signé.



Les positions de principe de la Russie et du Tchad correspondent sur un certain nombre de questions de la politique mondiale moderne, notamment le soutien à la formation d'un ordre mondial multipolaire plus équitable et la nécessité de respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Moscou et N'Djamena entendent poursuivre une coordination étroite et productive dans les structures internationales.



Notre priorité commune est de renforcer la coopération commerciale et économique. Des mesures communes supplémentaires sont prises dans le but de lancer les projets de partenariat commercial mutuellement bénéfiques dans les domaines aussi prometteurs que l'exploration et l’exploitation des ressources minérales, l'énergie, l’infrastructure.



Il existe des possibilités d'élargir la collaboration bilatérale dans les domaines militaire et militaro-technique sur la base des accords intergouvernementaux existants.



Le domaine de l’éducation occupe une place particulière dans les relations russo-tchadiennes. Pour l’année académique en cours, le nombre de places budgétaires pour la formation des citoyens tchadiens dans les universités de notre pays a été augmenté de 207 à 300. C’est l'un des quotas des bourses d'État les plus grands accordées aux pays d'Afrique subsaharienne.



Le haut niveau de collaboration dans le domaine humanitaire est confirmé par l'organisation du Forum international des étudiants tchadiens, qui se déroule actuellement à Moscou, à l'Université russe de l'amitié des peuples.



Nous sommes convaincus que grâce aux efforts conjoints, nous pourrons assurer le développement progressif ultérieur de l'ensemble des liens russo-tchadiens mutuellement bénéfiques, au profit des peuples des deux États, dans l'intérêt d'assurer la paix et la stabilité sur le continent africain.



Nous voudrions féliciter nos amis tchadiens à l'occasion du 60-ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad et souhaiter aux citoyens de la République succès, prospérité et bien-être». La date anniversaire a été marquée lors d'un briefing tenu le 21 novembre 2024 par le représentant officiel du Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie M.V. Zakharova :





