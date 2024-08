64 ans d'indépendance du Tchad : Forte mobilisation populaire et une parade militaire solennelle à Laï

La cérémonie a débuté par l'arrivée du Commandant du 21ème Régiment d'Infanterie d'Assaut de la Tandjilé, le Colonel Abakar Issakha Hassane, qui a passé les troupes en revue.



Cette revue des troupes a rassemblé les différents corps constitués de l'armée nationale tchadienne, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade, ainsi que de la police nationale.



Ensuite, le cortège officiel transportant le 1er responsable de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, est arrivé. Il a également passé la revue des troupes.



Adoum Moustapha Brahimi a ensuite déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts, rendant ainsi hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la souveraineté du Tchad.



La cérémonie s'est terminée par un important défilé des différents corps constitués, sous les acclamations de la population venue assister à cet événement patriotique.

En résumé, cette commémoration du 64ème anniversaire de l'indépendance tchadienne à Laï a été marquée par une forte mobilisation populaire et une parade militaire solennelle.