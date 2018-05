A Djibouti, réclamer le droit du travail est devenu un délit alors que le tribalisme est le seul critère pour être embauché

Selon les informations sûres et concordantes recueillies par la LDDH, six jeunes Tadjouriens arrêtés lors de la manifestation du 14 MAI 2018 ont été présentés ce matin au PARQUET puis ont été mis en détention provisoire à la Prison de GABODE. Il s’agit de: AMIN ALI OBAKER MOHAMED KAMIL ALI HOUMED MOHAMED HAMADOU AHMED MOHAMED […]

