A Gao, Les Agents de la Protection Civile Renforcent Leurs Capacités de Prévention et Prévision des Risques

Du 29 juillet au 03 août 2019, la coordination régionale de la Police des Nations Unies (UNPOL) à Gao a organisé un atelier de formation des agents de la direction régionale de la protection civile de Gao. L’atelier s’est tenu dans les locaux du bureau régional de la MINUSMA dans la cité des Askia.

Une vingtaine de participants a pris part à cette formation d’une semaine sur la prévention et la prévision en matière de protection civile. Un renforcement de capacités qui vient à point nommé pour les sapeurs-pompiers de la région, très engagés pour endiguer les catastrophes naturelles : « Nous sommes dans une région où les constructions sont à majorité en banco. La prévention est donc nécessaire pour réduire les dégâts causés par les inondations que nous constatons régulièrement à Gao. Cette formation nous a donc permis de mieux préparer les populations à faire face aux catastrophes de ce genre », s’est prononcé l’adjudant-chef Moussa Tandina de la direction régionale de la protection civile de Gao.

Durant six jours, les modules de cette formation ont porté sur les préventions techniques et tactiques, les causes d’incendie, les mesures de prévention, les établissements recevant du public, entre autres. L’officier de la Police des Nations Unies, Mamadou Lamine Ndior, qui a dispensé cette formation, s’est réjoui de l’assiduité des participants et de l’impact que cette formation peut apporter aux populations de la commune urbaine de Gao : « Nous savons que le risque zéro n’existe pas mais il faut se préparer à y faire face car la catastrophe n’est pas forcément une fatalité. Sachant que les maisons en banco cèdent facilement face à l’eau, nous encourageons la protection civile de Gao à multiplier les actions de sensibilisation afin de pouvoir aider les populations à mieux s’organiser en construisant avec cette matière ».

Pour sa part, le chef des opérations de la coordination de UNPOL, François Olivier Adou, a salué la disponibilité des agents de la protection civile qui ont accepté de suivre cette importante formation jusqu’au samedi. Il a aussi rappelé que l’une des missions de la MINUSMA consiste à renforcer l’autorité de l’Etat à travers l’appui aux Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM).

