À Hondoubomo, les leaders communautaires échangent avec la MINUSMA

Le 08 mai dernier, le Bureau de l’Information Publique PIO, a organisé une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MINUSMA et le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils, au profit des leaders communautaires de ce village, dans la Commune rurale Alafia. L’activité a réuni plus de 150 […]

Le 08 mai dernier, le Bureau de l’Information Publique PIO, a organisé une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MINUSMA et le rôle du p...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...