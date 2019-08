A Tessalit, dans le Nord du Mali, les Volontaires des Nations Unies jouent un rôle essentiel pour la Mission

« Ne quitte jamais le désert car le désert purifie l’âme. Loin de lui, tu es sourd et aveugle. Ainsi parlent les mères touarègues. » Mano Dayak. A Tessalit, nous sommes à quelques 160 kms de la frontière algérienne, et à plus de 1 800 kms de Bamako, au cœur de l’Adrar des Ifoghas. C’est […]

« Ne quitte jamais le désert car le désert purifie l’âme. Loin de lui, tu es sourd et aveugle. Ainsi parlent les mères touarègues. » Mano Dayak. A Tessalit, nous sommes à quelques 160 kms ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...