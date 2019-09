À l’occasion de la Journée mondiale du cœur, Nestlé lance des programmes de santé et de bien-être en Afrique du Centre et de l’Ouest

L’hypertension artérielle étant l’une des principales causes de décès dans le monde, et certains pays d'Afrique subsaharienne affichant des taux de prévalence de l’hypertension parmi les plus élevés au monde (https://bit.ly/2ovEFEF) , savez-vous comment maintenir votre cœur en bonne santé ?

Divers facteurs liés à la santé, notamment le mode de vie, l’âge et les antécédents familiaux, peuvent influencer la probabilité d’être atteint d’une maladie cardio-vasculaire (https://bit.ly/2lgqBbk) et avoir une incidence sur la santé et le bien-être des gens.

Il est impossible de changer son âge et son bagage génétique. En revanche, des études indiquent que de petits changements de la routine quotidienne (https://bit.ly/2Pa3xJO) , à la maison et au travail, peuvent faire la différence.

Soutenir et promouvoir le bien-être de ses employés fait partie de l’engagement de Nestlé à encourager les gens à mener une vie plus saine (https://bit.ly/2nQpLIx) . Et nous pensons que d’autres entreprises devraient créer des environnements de travail qui améliorent la nutrition, la santé et le bien-être du personnel.

« En tant que première entreprise mondiale de nutrition, de santé et de bien-être, nous pensons qu’il est temps d’investir dans des programmes de santé et de bien-être et de rendre ainsi les employés plus heureux et en meilleure santé », a déclaré Rémy Ejel, Market Head, Nestlé Central and West Africa (CWA) Ltd.

« L’organisation d’activités de santé et de bien-être pour les employés met en lumière notre volonté d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain (https://bit.ly/2LKxFLa) afin de soutenir une main-d’œuvre plus motivée et plus productive – tout en contribuant également à réduire l’absentéisme, à accroître la productivité et le rendement et, en fin de compte, à améliorer la qualité des produits et la satisfaction des clients » a-t-il ajouté.

Investir dans des lieux de travail favorables à la santé

Des initiatives de lutte contre les maladies cardiovasculaires et d’autres problèmes de santé sont déjà en cours : à ce jour, 75% des employeurs dans le monde offrent des ressources et des informations en matière de bien-être et/ou un programme général de bien-être – comme le souligne le 2018 Employee Benefits Report de la Society for Human Resources Management (https://bit.ly/2NHBSmS) – ce qui témoigne d’un changement dans l’intérêt porté à la promotion de la santé et du bien-être des employés.

Google a investi à l’échelle mondiale dans un People & Innovation Lab (PiLab) (https://bit.ly/2VTjigp) qui conduit des recherches et des réflexions sur les moyens de maintenir ses employés en bonne santé. De plus, son programme Googlers-to-Googlers encourage les employés à enseigner à d’autres employés des pratiques de fitness pour conserver leur santé. Aux États-Unis, Newmont Goldcorp (https://bit.ly/2nJFBou) a créé le groupe « Military Veterans Programs and Support » pour aider ses employés à tisser des liens et à créer un sentiment d’appartenance.

Au Burkina Faso, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( http://www.cnssbf.org/) organise deux fois par semaine des séances de sports d’équipe et d’entraînement physique pour ses employés. Telecel (https://www.telecelfaso.bf) organise également des matches de football avec d’autres entreprises du pays, deux fois par semaine dans un parc public.

Ce ne sont que quelques exemples qui montrent comment les entreprises de la région et à travers le monde peuvent contribuer activement à l’amélioration du bien-être de leur personnel et investir dans des lieux de travail sains.

À vos chiffres !

Chez Nestlé, les employés ont également l’opportunité d’en savoir davantage sur leur santé pour, ensuite, améliorer leurs choix de mode de vie grâce à notre initiative mondiale « Know Your Numbers Programme » (KYNP – Programme Connaissez vos chiffres).

Lancée en 2017 en Afrique du Centre et de l’Ouest, et à nouveau en 2019 à titre de rappel pour l’ensemble de notre personnel, elle vise à aider les employés à évaluer leur état de santé actuel et à se fixer des objectifs de santé personnels, tout en aidant notre Société à mieux les comprendre et à créer des programmes de santé.

Après avoir répondu en ligne et anonymement à un bref questionnaire HRA (Évaluation des risques pour la santé) couvrant des sujets comme les antécédents familiaux, la consommation de tabac, la nutrition et le stress, ils reçoivent un aperçu de leur état de santé actuel et des domaines qui nécessiteraient davantage d’attention.

Les employés peuvent également utiliser leurs résultats biométriques antérieurs – qui mesurent les caractéristiques physiques et comportementales d’une personne comme la tension artérielle, le poids, la taille et le tour de taille – réalisés au cours des six derniers mois par un professionnel de la santé, pour enrichir leur rapport HRA personnalisé.

Des évaluations peuvent être effectuées à plusieurs reprises pour suivre les changements de leur mode de vie et leurs progrès en matière de santé et de forme physique.

Pour les aider davantage encore, le programme KYNP leur donne accès à des programmes de santé personnalisés, à des enquêtes sanitaires guidées et à d'autres initiatives en matière de santé déployées par Nestlé et d'autres entreprises partenaires.

De plus, les employés de tous nos sites de la région passent chaque année un examen médical.

Encourager les employés à mener une vie plus saine

D’autres activités de santé et de bien-être sont également en cours chez Nestlé CWA (Afrique du Centre et de l’Ouest).

« Nos employés sont encouragés à participer tous les jours à des "pauses bien-être" dans nos bureaux à travers la région, pour les inciter à se lever de leur chaise et à se défaire des comportements sédentaires », explique Grégoire Scilipoti, Responsable Régional Ressources humaines chez Nestlé CWA.

Il a ajouté qu’ils participaient également à des séances d'exercice physique au bureau dirigées par des spécialistes en conditionnement physique, comme les « Workout Thursdays » (l’entraînement du jeudi) au Ghana, lancés au début de cette année, les cours de Zumba en Côte d'Ivoire et des séances d’entraînement avec un moniteur de fitness au Cameroun, au Burkina Faso et au Nigeria.

Les employés de nos bureaux au Cameroun et au Burkina Faso peuvent entretenir leur forme en utilisant des installations de conditionnement physique gérées par un Comité de bien-être. En guise d'alternative, tous nos travailleurs bénéficient de tarifs réduits dans les centres de fitness locaux.

« Participer à des séances de fitness me permet de rester en forme et en bonne santé, d’investir dans mon développement personnel et de me sentir membre de l’entreprise », a déclaré Gbede Koffi Tohonou, comptable financier junior au Burkina Faso pour le Nestlé Savanna Cluster.

Lors de journées internationales spéciales – comme la Journée mondiale du cœur (https://bit.ly/2H1tVnS) du 29 septembre – les employés se voient également proposer des conseils et recommandations en matière de nutrition par des experts dans le cadre d’événements organisés en interne et par le biais de la messagerie interne.

Prendre de bonnes et saines habitudes

Au Ghana, les employés de Nestlé peuvent profiter des « Fruity Tuesdays » (mardis fruités), où toute une variété de fruits leurs sont offerts pour les aider à prendre des habitudes alimentaires saines et des collations nutritives.

La Nestlé Nutrition Line, une émission radiophonique quotidienne consacrée à la nutrition, à la santé et au bien-être programmée depuis près de 20 ans, est toujours diffusée dans notre bureau au Ghana et continue à donner à nos employés de judicieux conseils de vie et de santé.

« Il est très important d’instaurer une culture de vie saine parmi les employés et de les encourager à être des modèles à suivre », a déclaré Philomena Tan, directrice générale de Nestlé Ghana.

« Tous ces efforts ont de la valeur car, en améliorant le bien-être de nos employés grâce à ces activités et programmes de fitness, nous améliorons aussi leur efficacité et leur productivité. Leurs familles, nos consommateurs et nos partenaires en bénéficient. Au bout du compte, nous améliorons la qualité de vie de tous et contribuons à un avenir plus sain », a-t-elle ajouté.

