AEC : appel aux dirigeants de la CEMAC pour améliorer le climat des affaires

Les dirigeants de la Chambre africaine de l'énergie (AEC) ont, lors du Forum de l'énergie et des affaires de la CEMAC organisé par PRO MEET UP AND LEARN et ML Consulting le 30 novembre à Brazzaville, appelé les dirigeants régionaux et les ministres de l'énergie à améliorer le climat des affaires, en ciblant spécifiquement la réglementation des changes de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) qui impose des règles plus strictes sur les transferts de devises et les paiements et doit être pleinement mis en œuvre à partir de janvier 2022.



Bien qu'initialement destinées à protéger les réserves de change en baisse dans la région, les nouvelles réglementations sur le Forex se sont révélées controversées parmi les dirigeants et les parties prenantes de l'industrie énergétique africaine, qui soutiennent qu'elles découragent les investissements et entravent la croissance du secteur privé en augmentant les coûts de transaction et d'exploitation et en limitant l'accès au financement étranger pour les entreprises locales. En conséquence, la Chambre Africaine de L’énergie a appelé à un dialogue ouvert et honnête et a exhorté les dirigeants locaux à écouter l'industrie et à adopter les principes du marché libre en éliminant les réglementations inutiles et bureaucratiques.



L'industrie pétrolière et gazière africaine est particulièrement vulnérable aux réglementations, car elle a du mal à attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur et fait face à des défis fiscaux et réglementaires permanents, notamment des retards dans les approbations de projets, des taux d'imposition élevés et des PSC et des plans de développement de champ faibles.



De plus, la réglementation des changes rend plus difficile la domiciliation de comptes en devises dans la région, exposant à leur tour les entreprises locales opérant dans des secteurs libellés en dollars, tels que le secteur pétrolier et gazier, à des fluctuations de change et à des marges bénéficiaires plus étroites. L'AEC a fait valoir que les prêteurs traditionnels et non traditionnels seront moins disposés à soumettre leurs investissements à un régime de change plus restrictif qu'ils ne le pourraient ailleurs, ce qui entraînera des pertes d'emplois, une augmentation des coûts d'exploitation et un degré supplémentaire de bureaucratie car la région devient un endroit moins attrayant pour faire des affaires.



« La région CEMAC est la moins développée et a les pires politiques fiscales du continent. Ces conditions ne permettent pas d'investir des ressources internes et externes dans la région », a ajouté Nze. « Sur 190 pays de l'indice Doing Business de la Banque mondiale en 2020, les six pays de la CEMAC sont dans les pires positions (Guinée équatoriale : 178, Cameroun : 167, Gabon : 168, Tchad : 182, République centrafricaine : 184, République du Congo : 180). Cette image doit changer ou nous ne sortirons jamais de la crise qui décime nos économies. »