AIEA : le Cameroun participe à la 68ème session ordinaire de la Conférence générale

Le ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tchuinte, a conduit la délégation camerounaise à la 68ème session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) qui s'est ouverte le lundi 16 septembre 2024, à Vienne en Autriche.



La 68ème session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA se tient du 16 au 20 septembre 2024, au Centre international de Vienne et sera l’occasion pour les responsables et représentants de haut rang des États membres de l’AIEA de se pencher sur une série de sujets.



Au cours de la semaine, les délégués discuteront des sujets, allant du Rapport annuel pour 2023 et du budget 2025 aux activités liées à la science, à la technologie et aux applications nucléaires, en passant par les activités de l’AIEA en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que le renforcement de l’efficacité et l’amélioration de l’efficience des garanties de l’Agence.



Ils discuteront en particulier de la sûreté, de la sécurité et des garanties nucléaires en Ukraine et des garanties au Moyen-Orient et en République populaire démocratique de Corée. Les séances tenues dans la salle des plénières, notamment les déclarations des responsables et des délégués, seront retransmises en direct à l’intention du public.



La délégation camerounaise présente à la 68ème session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA est, entre autres, constituée de : Victor Ndocki, ambassadeur, chef de la Mission Permanente du Cameroun auprès de l’AIEA ; Augustin Simo, directeur général de l’ANRP ; Patrice Ele Abiama, Coordonnateur National du Programme AFRA ; Colince Nguelo, représentant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Francis Emmanuel Ngome Ajebesone, directeur général adjoint de l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD).