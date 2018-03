AIS2018 Advisory Council Member Carlos Lopes on Innovation with “Top in Business Bytes”

[Carlos Lopes](http://www.africainnovationsummit.com/people-view?type=advisory_council&id=6) (https://goo.gl/7RDZGH), AIS 2018 Advisory Council Member and Former Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), who will join the [Africa Innovation Summit](http://www.africainnovationsummit.com/) ([www.AfricaInnovationSummit.com](http://www.africainnovationsummit.com/))… Read more on https://africainnovationsummit.africa-newsroom.com/press/ais2018-advisory-coun...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...