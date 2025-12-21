Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Décembre 2025


L’Assemblée nationale du Tchad a exprimé, ce 20 décembre 2025, sa vive indignation face aux accusations formulées contre la République du Tchad devant la Cour pénale internationale (CPI) par une organisation se présentant sous le nom de Priority Peace Sudan.


L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI
Réuni en session ce jour à N’Djamena, le Bureau de l’Assemblée nationale, après un examen approfondi de la situation, a condamné avec fermeté ce qu’il qualifie d’« allégations absurdes et infondées », estimant qu’elles portent gravement atteinte à l’image, à la souveraineté et à l’honneur de l’État tchadien.

Dans son communiqué officiel, l’institution parlementaire dénonce une tentative de désinformation et de manipulation politique, visant à discréditer les efforts constants du Tchad en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de l’action humanitaire, notamment dans le contexte de la crise soudanaise.

L’Assemblée nationale a réaffirmé son soutien total et indéfectible au Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, ainsi qu’au Gouvernement tchadien, saluant la politique de neutralité responsable et transparente adoptée par le pays, dans le strict respect du droit international et de la souveraineté nationale.

Le Parlement a également rappelé le rôle majeur et reconnu du Tchad dans la recherche de solutions pacifiques aux crises régionales. Il a mis en avant l’engagement humanitaire exemplaire du pays envers les populations réfugiées soudanaises, un engagement assumé au prix de lourds sacrifices financiers, sociaux et environnementaux.

Enfin, l’Assemblée nationale a appelé la communauté internationale et les institutions judiciaires internationales à faire preuve de rigueur, d’impartialité et d’objectivité, les exhortant à rejeter toute accusation non étayée susceptible de nuire à l’image du Tchad, qu’elle qualifie de pays souverain, responsable et engagé pour la paix.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/12/2025

Tchad - Sénat : Vers la ratification de l'amnistie générale pour Mahamat Zène Bada

Tchad - Sénat : Vers la ratification de l'amnistie générale pour Mahamat Zène Bada

Tchad : le MPS dénonce une posture jugée ambiguë de l'UNDR et appelle à la clarification Tchad : le MPS dénonce une posture jugée ambiguë de l'UNDR et appelle à la clarification 20/12/2025

Populaires

Le FMI salue les performances économiques du Tchad et encourage la poursuite des réformes

20/12/2025

​Le Sénat adopte l’accord de promotion et de protection des investissements entre le Tchad et les Émirats arabes unis

20/12/2025

60 Ans de l’ENSTP : Le Fleuron de l’Ingénierie Tchadienne célèbre son Jubilé de Diamant

20/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter