L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI

Réuni en session ce jour à N’Djamena, le Bureau de l’Assemblée nationale, après un examen approfondi de la situation, a condamné avec fermeté ce qu’il qualifie d’« allégations absurdes et infondées », estimant qu’elles portent gravement atteinte à l’image, à la souveraineté et à l’honneur de l’État tchadien.



Dans son communiqué officiel, l’institution parlementaire dénonce une tentative de désinformation et de manipulation politique, visant à discréditer les efforts constants du Tchad en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de l’action humanitaire, notamment dans le contexte de la crise soudanaise.



L’Assemblée nationale a réaffirmé son soutien total et indéfectible au Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, ainsi qu’au Gouvernement tchadien, saluant la politique de neutralité responsable et transparente adoptée par le pays, dans le strict respect du droit international et de la souveraineté nationale.



Le Parlement a également rappelé le rôle majeur et reconnu du Tchad dans la recherche de solutions pacifiques aux crises régionales. Il a mis en avant l’engagement humanitaire exemplaire du pays envers les populations réfugiées soudanaises, un engagement assumé au prix de lourds sacrifices financiers, sociaux et environnementaux.



Enfin, l’Assemblée nationale a appelé la communauté internationale et les institutions judiciaires internationales à faire preuve de rigueur, d’impartialité et d’objectivité, les exhortant à rejeter toute accusation non étayée susceptible de nuire à l’image du Tchad, qu’elle qualifie de pays souverain, responsable et engagé pour la paix.