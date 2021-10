ASECNA : le tchadien Ahmat Hassan Orozi promu à un poste au siège de Dakar

Ahmat Hassan Orozi est nommé conseiller technique auprès du directeur des moyens techniques et informatiques, avec rang de chef de département, à la direction générale de l'ASECNA à Dakar. Sa nomination a été signée par une décision du directeur général de l'ASECNA.



Ahmat Hassan Orozi avait dernièrement occupé le poste de délégué du directeur général de l’ASECNA pour la gestion des activités aéronautiques de l’ASECNA pour la période de 2013 à décembre 2019. Le Tchad vient d'être honoré à l'international à travers cette nouvelle promotion d'un cadre.



Sa mission consiste à planifier, à mettre en œuvre et à suivre la bonne exécution de la politique de la

délégation de l'ASECNA en matière de gestion aéroportuaire et du trafic aérien (ATM), de météorologie et maintenance des équipements, des systèmes et installations techniques.



Il lui revient les prérogatives de faire appliquer les dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité dans le domaine de l'exploitation aéroportuaire, de la navigation aérienne, et surtout de mettre en œuvre les projets issus du PSE (Programme de services et équipements) de la Délégation de l'ASECNA.



Ahmat Hassan Orozi a également eu pour mission d'élaborer et tenir à jour les tableaux de bord périodiques des activités. Il avait occupé entre autres les fonctions de chef de service technique et chef de service de gestion commerciale. Ahmat Hassan Orozi totalise 18 ans d'expérience au sein de l'ASECNA.