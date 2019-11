AURAK accueille le 3ème « Sommet des Universités de Villes Portuaires »

L’Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) a accueilli le 3ème « Sommet des Universités de Villes Portuaires » (SUVP) pour promouvoir une meilleure coopération entre les établissements d'enseignement supérieur dans l'industrie portuaire et maritime.



Dans son discours d’ouverture, le président d'AURAK, Professeur Hassan Hamdan Al Alkim a souhaité la bienvenue aux participants et leur a précisé que c'était un plaisir de les accueillir à l'événement. Il a ensuite déclaré : « C’est avec grand plaisir que L'AURAK accueille cet événement, organisé pour la première fois dans la région, qui sera une excellente occasion pour tisser des liens entre le milieu universitaire et l'industrie maritime et les établissements d'enseignement supérieur. »



Des invités venant du Japon, de Taïwan, du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie, d'Australie et de Corée du Sud figuraient parmi les participants internationaux au Sommet.



Le Dr Peter de Langen, propriétaire et consultant principal du cabinet de conseil ‘Ports and Logistics Advisory’, basé à Malaga, en Espagne, a prononcé le discours inaugural de la cérémonie. Langen a travaillé au département Stratégie d'entreprise de l'Autorité portuaire de Rotterdam en tant que conseiller principal de 2007 à 2013. Sa présentation a abordé le développement portuaire, les risques et les possibilités, les impacts de la numérisation, la mondialisation et la transition énergétique, ainsi que les principaux défis auxquels sont confrontés les ports.



Le discours de M. de Langen a été suivi d'une présentation par le Capitaine Cliff Brand, PDG de RAK Ports, qui gère les installations portuaires de l'émirat. Capt. Brand a souligné l'importance des ports de Ras Al Khaimah, la capacité actuelle des installations et la stratégie maritime 2030 de l’Emirat de Ras Al Khaimah, visant le développement des cinq ports le long de la côte de l'émirat qui s’étend sur 64 kilomètres.



Les participants au Sommet ont ensuite pris part à trois tables rondes portant sur les tendances, les perturbations et les défis affrontés par les ports et les villes portuaires ; l'innovation et la coopération entre les universités et l'industrie portuaire ; et l'évolution des fronts de mer des villes portuaires.



Les participants à la conférence ont conclu leur séjour aux Émirats arabes unis par un voyage à Dubaï.



L’Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution d’enseignement supérieur appartenant à l’État, qui offre une éducation de style nord-américain intégrée aux coutumes et traditions arabes pour les communautés locales, régionales et internationales. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l’Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) depuis Décembre 2018. AURAK offre un total de 22 programmes de premier cycle et de cycles supérieurs universitaires dans un large éventail de disciplines.