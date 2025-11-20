Abéché : Le HCR et l’ANATS lancent l’enrôlement biométrique des réfugiés

Cette initiative vise à attribuer un Numéro National d’Identification (NNI) à chaque réfugié. La cérémonie de lancement a réuni les autorités administratives, civiles et militaires, les représentants des organisations humanitaires, ainsi que d’un nombre important de réfugiés.









Justin Chiragane Cheia, représentant le Coordonnateur Principal de Situation du HCR pour l’Est du Tchad, a déclaré :



« Le lancement de cette opération pose un jalon essentiel dans la construction d’un système d’identification inclusif et sécurisé, au service de la dignité humaine et du développement durable. »







En procédant au lancement officiel, le Secrétaire Général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a insisté :



« Cette opération est plus qu’une simple formalité. Elle constitue un acte de reconnaissance et de dignité, permettant à chaque réfugié vivant au Tchad de disposer d’un Numéro National d’Identification. »







Au total, 50 000 réfugiés sont concernés par cette opération.

