Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Abéché : Le HCR et l’ANATS lancent l’enrôlement biométrique des réfugiés


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Novembre 2025


Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et son partenaire, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), ont lancé ce vendredi 21 novembre 2025 à Abéché l’opération d’enrôlement biométrique des réfugiés de l’Est du Tchad.


Abéché : Le HCR et l’ANATS lancent l’enrôlement biométrique des réfugiés


 

Cette initiative vise à attribuer un Numéro National d’Identification (NNI) à chaque réfugié. La cérémonie de lancement a réuni les autorités administratives, civiles et militaires, les représentants des organisations humanitaires, ainsi que d’un nombre important de réfugiés.

 
 

Justin Chiragane Cheia, représentant le Coordonnateur Principal de Situation du HCR pour l’Est du Tchad, a déclaré :

« Le lancement de cette opération pose un jalon essentiel dans la construction d’un système d’identification inclusif et sécurisé, au service de la dignité humaine et du développement durable. »



En procédant au lancement officiel, le Secrétaire Général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a insisté :

« Cette opération est plus qu’une simple formalité. Elle constitue un acte de reconnaissance et de dignité, permettant à chaque réfugié vivant au Tchad de disposer d’un Numéro National d’Identification. »



Au total, 50 000 réfugiés sont concernés par cette opération.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/11/2025

Corridor Tchad–Égypte : Un pas décisif pour l'intégration économique et le désenclavement

Corridor Tchad–Égypte : Un pas décisif pour l'intégration économique et le désenclavement

Tchad : Évaluation et relance des infrastructures socio-sanitaires Tchad : Évaluation et relance des infrastructures socio-sanitaires 21/11/2025

Populaires

Tchad : la population et les autorités du Moyen Chari réparent le pont du village Helibongo

20/11/2025

Niger : Le Président Tiani galvanise les FDS de Diffa et réaffirme la détermination nationale

20/11/2025

Cameroun-Guinée équatoriale : des avancées dans l'exploitation des gisements transfrontaliers de pétrole et de gaz

20/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter