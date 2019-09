Abidjan abrite samedi 21 septembre 2019 la plus grande foire des universités américaines

La Foire de l’Enseignement Supérieur Américain, une initiative du Service EducationUSA de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, se tiendra le samedi 21 Septembre 2019 de 11h00 à 18h00 à l’espace CRRAE-UMOA au Plateau.

L’événement sera l’occasion pour des milliers d’élèves et d’étudiants Ivoiriens et leurs parents de rencontrer et de discuter directement avec des représentants d’une quarantaine d’universités américaines accréditées ainsi que des représentants du service consulaire et culturel de l’Ambassade des Etats-Unis. Les visiteurs à cette foire, la deuxième du genre après celle de 2016, auront également l’occasion d’avoir les informations les plus exactes et claires sur les opportunités d’étudier aux Etats-Unis.

Les organes de presse désireux de couvrir cet évènement sont priés de communiquer les noms de leurs reporters ainsi que leurs contacts téléphoniques à M. Folli Teko, Chargé de l’Information à l’Ambassade des Etats-Unis via email : tekofx@state.gov.

Ci-dessous la liste des universités américaines attendues à la Foire de l’Enseignement Supérieur Américain d’Abidjan :

ACT Testing Services

American University of Beirut Alum

Boise State University

California State University Long Beach

Carnegie Mellon University Africa

Drew University

Edgewood College

Felician University

Fulton Montgomery Community College

George Washington University

Iowa State University

Johnson & Wales University

Louisiana Tech University

McNeese State University

Millersville University

Minerva Schools at KGI

Northern Illinois University

Northwest Missouri State University

Point Park University

Sacred Heart University

Saint Leo University

Spelman College

St. Cloud State University

State University of New York (SUNY)- Plattsburgh

Tennessee State University

The University of Arizona

Towson University and Study Maryland

University of Bridgeport

University of Colorado Boulder

University of Idaho

University of Illinois Springfield

University of Kentucky

University of South Alabama

University of Wisconsin- La Crosse

Valparaiso University

Washington University in St. Louis

Webster University, Ghana campus

Winona State University

Wright State University