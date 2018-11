INTERNATIONAL Abu Dhabi accueille le Forum Interfaith Alliance For Safer Communities : La dignité des mineurs dans le monde numérique

19 Novembre 2018

Organisé sous le patronage de Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis, le 19 novembre 2018, (AETOSWire) : Sous le patronage de Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d'Abou Dhabi et Commandant Suprême Adjoint des Forces Armées des Émirats Arabes Unis, les UAE accueilleront la première édition du Forum Interfaith Alliance for Safer Communities, le 19 et 20 novembre. Cet événement vise à reconnaître le rôle pionnier joué par le pays en faveur de la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux.



Le forum accueillera 450 invités, dont des leaders religieux, des ONG et des chefs d’industrie, pour débattre des défis sociaux en cours et développer des solutions complètes pour protéger les jeunes de la cybercriminalité.



Le Forum Interfaith Alliance for Safer Communities est une extension du Congrès mondial sur la Dignité des Mineurs dans le Monde Numérique, qui s'est déroulé en octobre 2017 au Vatican, et a abouti à la « Déclaration de Rome » approuvée par le pape François. Au cours du congrès, les Émirats Arabes Unis ont été identifiés pour leur réputation de tolérance. Des consultations ont été ainsi tenues avec les Emirats pour organiser un forum international afin de souligner leur engagement en faveur du développement du dialogue interconfessionnel. Ces efforts ont abouti à la création du Forum Interfaith Alliance for Safer Communities, dont la première édition sera consacrée à la question de la dignité des mineurs dans le monde numérique.



Avant la tenue du forum, plusieurs ateliers internationaux ont été organisés dans différentes villes, telles que Le Caire, Nairobi, Manille, Saint-Domingue, New Delhi et Abou Dhabi. Les ateliers ont mis en valeur les principaux sujets qui seront discutés lors du forum.



Le forum est soutenu par Al Azhar, et est organisé en partenariat avec un certain nombre d'entités et d'organisations mondiales, notamment l'Unicef, l'Alliance pour la Dignité des Mineurs, Arigatou International, le Réseau Mondial des Religions en faveur des Enfants, le Partenariat Mondial pour mettre fin à la Violence à l'encontre des Enfants, Religions pour la Paix Internationale, WePROTECT Global Alliance, Le Centre for Child Protection (CCP) de l‘Université pontificale grégorienne, l'Université Al Azhar, World Vision International, Shanti Ashram et International Justice Mission (Mission Justice International).



La deuxième journée du forum, qui coïncide avec la "Journée Mondiale de l'Enfance", mettra l'accent sur un "appel à l'action" à Wa'hat Al Karama, et ce en collaboration avec le professeur Dr. Ahmad Al-Tayyeb (grand imam d'Al-Azhar et président du Conseil des Sages Musulmans), Sa Sainteté le Patriarche Bartholomé (Patriarche œcuménique de Constantinople pour l'Église orthodoxe orientale), Sa Sainteté le Pape Tawadros II d'Alexandrie, le Rabbin Michael Schudrich (Grand Rabbin de Pologne), Bhai Sahib Bhai, Docteur Mohinder Singh Ordre de l'Empire britannique et Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (Président de Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha), le Révérend Keishi Miyamoto (président de Myochikai) et sa Sainteté Mata Amritanandamayi Devi, Chef spirituel hindou. A noter que la participation se fera uniquement sur invitation.





