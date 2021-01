Accident mortel au Cameroun : Le président tchadien présente ses condoléances

« Suite à l’accident qui a fait une cinquantaine de morts à l’Ouest du Cameroun, j’adresse mes sincères condoléances au Président Paul Biya et aux familles éplorées. Je forme un vœu de prompt rétablissement aux blessés », a écrit le président tchadien, Idriss Déby Itno dans un Tweet.



Ce message de compassion du chef de l’Etat tchadien, à l’endroit du peuple frère du Cameroun, intervient au moment où l’émotion reste encore vive, à la suite du bilan élevé de l’accident de circulation survenue hier vers 4 heures du matin, à la falaise de Dschang, dans la région de l’Ouest.



En effet, une collusion entre un bus de l’agence de transport Menoua Voyages et un camion-citerne, a fait de 53 morts. Et parmi les 29 blessés admis en soins intensifs dans les hôpitaux de Dschang et Bafoussam, six se trouvent dans un état très critique. En attendant les résultats de l’enquête pour déterminer les causes exactes de cette hécatombe, on pointe du doigt entre autres, la faible visibilité, en raison du brouillard, la surcharge du véhicule de transport et le transport du carburant frelaté.