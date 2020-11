Accor développe son portefeuille en Afrique avec la signature des trois premiers hôtels à Djibouti

Accor (Group.Accor.com), leader mondial de l’hospitalité augmentée, étend son empreinte en Afrique après avoir signé un accord de gestion avec Kamaj Investment pour gérer ses premiers hôtels à Djibouti.

Dans le cadre de sa stratégie de développement pour étendre sa présence en Afrique subsaharienne, Accor s’implante pour la première fois à Djibouti, avec le lancement de d’hôtels sous trois marques différentes, à savoir Pullman Living, Novotel et MGallery.

Le groupe s’associe à Kamaj Investments. Initialement créé en tant qu’agence immobilière, le fondateur, Houssein Mahamdoud Robleh a diversifié ses activités commerciales au fil des ans pour couvrir différentes industries dont la sécurité, la maintenance, le travail temporaire et la presse. Au cours des huit dernières années, le Groupe Kamaj a élargi son orientation immobilière tout en investissant dans le marché central de Riyad à Djibouti, dont il est le concessionnaire privé et ayant acquis deux hôtels.

“Nous ne pouvions penser à un meilleur partenaire que le groupe Accor, pour nous aider à rénover et gérer les deux propriétés ainsi que le projet de long séjour dans la ville de Djibouti”, a déclaré Houssein Mahamdoud Robleh, fondateur de Kamaj Investments. “Nous comprenons qu’il y ait un énorme besoin de nouveaux investissements hôteliers à Djibouti et les connaissances et l’expertise de Accor en tant que leader mondial de l’hôtellerie nous aideront à atteindre nos objectifs”.

Situé dans la ville, les établissements cohabiteront au sein même du port de Djibouti, stratégiquement localisé au croisement de l’une des routes maritimes les plus actives dans le monde, reliant l’Europe, l’Extrême Orient, la Corne de l’Afrique et le Golfe Persique, créant de ce fait la voie navigable la plus active de la région.

“ll s’agit d’un développement que nous sommes ravis d’entreprendre car Djibouti représente une destination pour les voyageurs d’affaires et dispose d’un emplacement géostratégique en raison de son port”, a déclaré Mark Willis, PDG d’Accor Moyen-Orient et Afrique. “Une première étape pour nous à Djibouti et nous sommes impatients de faire partie du développement global du pays”.

Situé dans le centre-ville de Djibouti, Accor prévoit d’ouvrir le premier Pullman Living en 2023, un nouveau projet de construction comprenant 131 clés dont des appartements d’une, deux ou trois chambres. L’établissement sera situé dans le quartier de Heron, à proximité de la nouvelle zone de libre-échange, des ambassades et des quartiers résidentiels.

Toujours dans le quartier de Heron, une fois les rénovations en cours terminées, l’établissement existant de Las Accacias en activité depuis 2012, sera rouvert sous la marque Novotel. Le projet devrait être achevé en 2022, avec une extension de 40 clés, soit un total de 110 chambres. Cet établissement représentera également le premier hôtel de marque de taille moyenne dans la zone, où les clients pourront profiter d’un restaurant extérieur, d’un café, d’une piscine et d’une salle de sport.

Le troisième projet portera sur la conversion d’un édifice patrimonial en hôtel de 50 clés d’ici 2022. Ce nouveau MGallery sera situé dans le quartier des banques et ministères. Comme tous les établissements MGallery du monde entier, MGallery « Plein Ciel » fera partager une histoire unique inspirée de la destination. Les clients auront à leur disposition un restaurant, un café, une piscine, une salle de sport ainsi que des salles de réunion et de conférences.

“L’ouverture de ces trois établissements promet de faire évoluer l’hôtellerie dans le pays. A ce jour, il n’y a que deux hôtels de marque à Djibouti et Accor va y introduire trois nouvelles marques. L’emplacement stratégique des hôtels et position naturelle du pays, ainsi que la demande de logements haut de gamme et moyennement écologiques, vont certainement impacter les flux de voyages à l’intérieur du pays ”, a mentionné Mark Willis, Mark Willis, PDG d’Accor Moyen-Orient et Afrique.

Dans la corne de l’Afrique, bordée par l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie, le pays présente également la plus grande base militaire d’Afrique. Avec un emplacement les hôtels devront s’attendre à accueillir tous voyageurs, y compris les investisseurs internationaux à la recherche d’options de séjour longue durée, de loisirs et de voyages en famille.

Le portefeuille d’Accor en Afrique compte actuellement 163 établissements (26 250 clés) et 81 autres hôtels (15989 clés) dans son pipeline de développement, augmentant ainsi sa présence à 25 marques différentes.

Avec l’achèvement de ces trois projets, Accor exploitera un total de 291 clés à Djibouti d’ici 2023.

