Acordo de paz no Sudão do Sul

O Governo brasileiro saúda a assinatura, no último dia 12 de setembro, em Adis Abeba, capital da Etiópia, de novo acordo de paz entre as partes em conflito no Sudão do Sul, que reintegrou Riek Machar ao cargo de vice-presidente do país. O compromisso demonstrado pelas partes com uma solução inclusiva constitui importante gesto, que […]

