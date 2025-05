Il s'agit du lancement des centrales solaires de Gassi, Lamadji et Klessoum, ainsi que du projet ambitieux de réhabilitation, d'extension et de densification du réseau électrique de la ville de N'Djaména.



Ces initiatives marquent une étape importante dans la stratégie du gouvernement tchadien visant à améliorer l'accès à une énergie fiable et durable pour la population de la capitale.