AFRIQUE Action humanitaire au Congo : fin de la campagne d’actions sanitaires du Rotary dans la Cuvette ouest

Alwihda Info | Par Christ Exauce Marsala - 12 Juin 2019 modifié le 12 Juin 2019 - 12:40

Le paludisme reste encore une préoccupation au niveau de différentes communautés du Congo. C’est le constat que dégage le représentant du Rotary International au terme de la seconde phase de la campagne d’actions sanitaires menée, du 03 au 12 juin 2019 à Etoumbi et à Mbomo dans département de la Cuvette Ouest.



Pendant plus de sept jours, les rotariens et les équipes médicales locales et celles venues de Brazzaville et d’Ewo ont, gratuitement, administré divers soins de qualité aux populations d’Etoumbi et de Mbomo ainsi que celles habitant d’autres localités voisines.



La commune urbaine d’Etoumbi a marqué la première étape de cette phase qui a permis à la délégation du Rotary de remettre des dons en médicaments aux centres de santé, alors que les femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié de moustiquaires imprégnées. Ces dons ont suscité les remerciements du sous-préfet d’Etoumbi, Ndinga Landzé à la délégation du Rotary.



Mbomo-centre a constitué le clou de cette campagne d’actions humanitaires. A l’occasion, les populations de Mbomo-centre et celles de différents villages environnants ont bénéficié des soins de santé comme celles des villes concernées.



Les différents postes de soins ont été pris d’assaut par la population qui s’est fortement mobilisée. La preuve que le besoin est matière de santé est pressant dans cette partie du pays. Le personnel médical local a favorablement apprécié cette initiative, à l’instar du Dr. Catherine Atsangandoko. C’est aussi le cas des autorités locales qui ont remercié le Rotary pour cette action salvatrice au bénéfice de la population.



Au terme de cette campagne, M. Nestor Oyoukou, responsable de ce projet auprès du Rotary international, a fait le point sur l’ensemble de la campagne qui a duré plus d’un mois. « …dans la Likouala, nous avons noté une forte poussée de la lèpre et du pian. Par contre, dans la cuvette ouest, le paludisme a occupé la tête des consultations à Itoumbi et à Mbomo, preuve que cette maladie reste encore une préoccupation au niveau de nos différentes communautés, en ville comme en campagne… », a déclaré Nestor Oyoukou.



Il a surtout remercié les autorités administratives, médicales locales, ainsi que les élus des districts d’Enyelle, d’Etoumbi et de Mbomo pour leur accueil et les facilités qu’elles ont accordées pour permettre d’enjamber les nombreux écueils rencontrés tout au long de cette campagne des soins ambulatoires. Pour Nestor Oyoukou, le gouvernement de la République du Congo est en train de prépare la riposte contre le paludisme, par la distribution, très prochainement des moustiquaires imprégnées à l’échelle nationale.



En rappel, la première phase de cette campagne d’actions humanitaires du Rotary international a commencé dans la partie septentrionale du pays, le 13 mai 2019, notamment dans le district d’Enyellé (département de la Likouala).





Dans la même rubrique : < > Signature de l’accord de financement du programme Kandadji entre le Niger et la BAD Mali : une centaine de morts dans l'attaque d'un village Diplomatie et politique : plusieurs personnalités britanniques ont conféré avec le président togolais