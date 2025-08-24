Sénégal : Le Président Faye rencontre les PME sénégalaises à l'Expo 2025





Le secteur privé au cœur de la Vision Sénégal 2050

Le chef de l’État a salué l'engagement et le dynamisme de ces entreprises, les qualifiant de "véritable moteur de croissance". Il a rappelé le rôle déterminant qu’elles jouent dans la construction nationale et la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.





Il a également réaffirmé la volonté de son gouvernement de soutenir le secteur privé pour bâtir une économie forte et compétitive. La rencontre a mis en évidence la conviction que l’avenir économique du Sénégal se construira avec ses entrepreneurs.