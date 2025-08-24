Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Faye rencontre les PME sénégalaises à l'Expo 2025


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rencontrer les petites et moyennes entreprises (PME) et industries (PMI) sénégalaises, venues représenter leur pays à l’Exposition universelle d'Osaka-Kansai 2025. Cette rencontre a eu lieu à la veille de la Journée du Sénégal à l'exposition.


Le secteur privé au cœur de la Vision Sénégal 2050

 
Le chef de l’État a salué l'engagement et le dynamisme de ces entreprises, les qualifiant de "véritable moteur de croissance". Il a rappelé le rôle déterminant qu’elles jouent dans la construction nationale et la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.

 
Il a également réaffirmé la volonté de son gouvernement de soutenir le secteur privé pour bâtir une économie forte et compétitive. La rencontre a mis en évidence la conviction que l’avenir économique du Sénégal se construira avec ses entrepreneurs.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


