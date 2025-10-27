Tchad : Tensions post-électorales – Issa Tchiroma dénonce la répression et met en garde le Conseil constitutionnel





Dans une déclaration ce lundi 27 octobre 2025, le candidat du FSNC, Issa Tchiroma Bakary, a exhorté le Conseil Constitutionnel à « ne pas se rendre ennemi du peuple » en proclamant des résultats contraires à la vérité des urnes.





Il a appelé les juges à « dire la vérité » et à agir en toute impartialité, tout en les avertissant de leur responsabilité devant les juridictions internationales. Cette mise en garde intervient quelques heures seulement avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre.





Le candidat a également rendu hommage aux manifestants tués lors des marches de dimanche à Douala, dénonçant des « actes de barbarie » et des « arrestations arbitraires » commis contre un peuple qu’il décrit comme « debout et déterminé ».