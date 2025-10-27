Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad : Tensions post-électorales – Issa Tchiroma dénonce la répression et met en garde le Conseil constitutionnel


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


À la suite des violences survenues dans plusieurs villes camerounaises et notamment à Douala dimanche, Issa Tchiroma Bakari, Président national du FSNC a publié une déclaration ce lundi 27 octobre 2025.


Tchad : Tensions post-électorales – Issa Tchiroma dénonce la répression et met en garde le Conseil constitutionnel


  Dans une déclaration ce lundi 27 octobre 2025, le candidat du FSNC, Issa Tchiroma Bakary, a exhorté le Conseil Constitutionnel à « ne pas se rendre ennemi du peuple » en proclamant des résultats contraires à la vérité des urnes.

 
Il a appelé les juges à « dire la vérité » et à agir en toute impartialité, tout en les avertissant de leur responsabilité devant les juridictions internationales. Cette mise en garde intervient quelques heures seulement avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre.

 
Le candidat a également rendu hommage aux manifestants tués lors des marches de dimanche à Douala, dénonçant des « actes de barbarie » et des « arrestations arbitraires » commis contre un peuple qu’il décrit comme « debout et déterminé ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/10/2025

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

Tchad : Renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive à Bol Tchad : Renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive à Bol 26/10/2025

Populaires

Cameroun : Le Représentant américain Gregory Meeks appelle à la transparence des résultats électoraux

26/10/2025

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

26/10/2025

Cameroun : Prière œcuménique pour la paix à la Base du BIR de Salak

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter