Cameroun : Crise post-électorale – Un jeune homme tué par balle à Douala, n’était pas manifestant





Selon plusieurs témoignages, la victime ne participait pas aux manifestations post-électorales qui secouaient le quartier. Mohamed Pouamoun regardait un match de football (Real Madrid contre FC Barcelone) lorsque les coups de feu ont éclaté. Il aurait été atteint par une balle perdue.





Le corps de Mohamed Pouamoun a été conduit à sa dernière demeure ce matin, lundi 27 octobre 2025.





Ce décès s'ajoute au bilan provisoire des troubles survenus dans la capitale économique camerounaise, qui fait état de plusieurs victimes.