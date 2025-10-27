Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Crise post-électorale – Un jeune homme tué par balle à Douala, n’était pas manifestant


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


Un jeune homme, Mohamed Pouamoun, 19 ans, a été mortellement atteint par balle hier, dimanche 26 octobre 2025, dans le quartier de New Bell à Douala, alors que des tensions et des affrontements opposaient manifestants et forces de l'ordre.





  Selon plusieurs témoignages, la victime ne participait pas aux manifestations post-électorales qui secouaient le quartier. Mohamed Pouamoun regardait un match de football (Real Madrid contre FC Barcelone) lorsque les coups de feu ont éclaté. Il aurait été atteint par une balle perdue.

 
Le corps de Mohamed Pouamoun a été conduit à sa dernière demeure ce matin, lundi 27 octobre 2025.

 
Ce décès s'ajoute au bilan provisoire des troubles survenus dans la capitale économique camerounaise, qui fait état de plusieurs victimes.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


