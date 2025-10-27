Cameroun – Présidentielle 2025 : Paul Biya (92 ans) réélu pour un huitième mandat, selon le Conseil Constitutionnel

Le Président sortant, Paul Biya (92 ans), est réélu pour un huitième mandat consécutif, avec la majorité absolue des suffrages.







Voici les principaux résultats officiels, tels qu’annoncés par le Président du Conseil Constitutionnel, Clément Atangana :



Candidat Pourcentage des voix Paul Biya 53,66 % Issa Tchiroma Bakary 35,19 % Cabral Libii 3,41 % Joshua Osih Bello 2,45 % Garga Haman Adji Tomaino 1,66 %





La réélection de Paul Biya pour les sept prochaines années intervient après une période de vives tensions post-électorales, marquées par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Douala.

