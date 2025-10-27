Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun – Présidentielle 2025 : Paul Biya (92 ans) réélu pour un huitième mandat, selon le Conseil Constitutionnel


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


Le Conseil Constitutionnel a proclamé ce lundi 27 octobre 2025 les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre.


Le Président sortant, Paul Biya (92 ans), est réélu pour un huitième mandat consécutif, avec la majorité absolue des suffrages.



Voici les principaux résultats officiels, tels qu’annoncés par le Président du Conseil Constitutionnel, Clément Atangana :
 

Candidat Pourcentage des voix
Paul Biya 53,66 %
Issa Tchiroma Bakary 35,19 %
Cabral Libii 3,41 %
Joshua Osih Bello 2,45 %
Garga Haman Adji Tomaino 1,66 %



La réélection de Paul Biya pour les sept prochaines années intervient après une période de vives tensions post-électorales, marquées par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Douala.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


