"Adora Magic City" : Le premier grand navire de croisière de fabrication chinoise

Le 7 septembre 2023, le premier grand navire de croisière de fabrication chinoise, "Adora Magic City", a été tiré par un remorqueur et a lentement quitté la jetée pour commencer les exercices de vérification d'achèvement et le voyage d'essai, rapporte CGTN.



Plus de 90 éléments d'essai en mer seront testés et inspectés au cours de la vérification.



Plus de 1 300 personnes ont participé à l'expérience finale.