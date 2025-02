Aéroport de N'Djamena : des titres sécurisés d’accès pour renforcer la sécurité

Lors de son discours, Brahim Guihini Dadi a rappelé l’importance de cette innovation dans le cadre des mesures de prévention contre les actes d’intervention illicites. « Ce nouveau système permet de contrôler efficacement l’accès des personnes en contact avec les passagers et les zones sensibles de l’aéroport », a-t-il déclaré.



Jusqu’à présent, l’aéroport délivrait des badges d’accès à tous les utilisateurs. Cependant, ces badges, vérifiés visuellement par des agents, pouvaient être utilisés par des tiers, posant ainsi un risque pour la sécurité.



Désormais, un système entièrement automatisé a été mis en place. Ce système guide les usagers et contrôle les zones auxquelles ils ont accès. Il assure également une traçabilité complète des entrées et sorties. « Nous pouvons désormais savoir qui accède à l’aéroport, à quel moment, et dans quelles zones. Par exemple, si une personne badgée entre dix ou trente fois dans une zone spécifique, nous pouvons l’interroger sur la raison de sa présence répétée », a expliqué le Directeur Général.



L’ADAC dispose ainsi d’un moyen de supervision permanent du système de badges délivrés aux usagers de l’aéroport. « C’est pourquoi nous sommes réunis aujourd’hui pour annoncer le lancement officiel de ce nouveau système, déjà opérationnel, qui introduit une nouvelle génération de badges pour 2025 », a-t-il ajouté.



Grâce à cette innovation, l’aéroport international Hassan Djamous pourra désormais contrôler avec précision tous les accès et renforcer significativement la sécurité sur son site.