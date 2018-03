Affaire Tariq Ramadan: deux experts mandatés pour une analyse indépendante au DIP

Deux experts indépendants, un homme et une femme, ont été désignés pour enquêter sur le passé genevois du prêcheur musulman. Leur analyse portera sur la période 1984-2004 durant laquelle l'islamologue a enseigné à Genève, d'abord au cycle d'orientation des Coudriers puis au collège de Saussure.



Il s'agit de Quynh Steiner Schmid "membre du Conseil supérieur de la magistrature genevois et ancienne juge au Tribunal administratif de première instance" et Michel Lachat "ex-président du Tribunal fribourgeois des mineurs".



Les deux ont fait part de leur disponibilité et de leur intérêt, a indiqué mercredi devant les médias le président du gouvernement François Longchamp.