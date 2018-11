Affaire du mariage d'une mineure au Tchad : La HAMA met en garde les médias

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA), dans un communiqué du 22 novembre, porte à l'attention des responsables des médias et de l'opinion nationale qu'elle a constaté avec regret la parution ou la diffusion dans certains médias du point de presse du Premier substitut du Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de N'Djamena relatif à "la garde à vue d'un Monsieur ayant contracté un mariage avec une fille mineure".



D'après la HAMA, la publication de telles informations sont interdites par les textes relatifs aux médias et ceux sur les droits des enfants. "Ces types d'informations nuisent gravement à l'intégrité physique et morale de la jeune fille en question et porte atteinte à ses droits", selon le communiqué signé par le rapporteur général de la HAMA, Laoro Gondjé.



La HAMA rappelle aux responsables des médias leur responsabilité dans la protection des mineurs et ce conformément aux textes en vigueur, notamment la charte éthique sur la protection des mineurs dans les médias.



En outre, la HAMA "invite les responsables des médias publics et privés au respect strict des textes et à veiller à ce que le contenu des informations qu'ils diffuseront ou publieront prochainement ne souffre d'un quelconque manquement."