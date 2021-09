Afghanistan : 97 % de citoyens pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici 2022

Selon une évaluation rapide publiée récemment par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pas moins de 97 % de la population risque de sombrer sous le seuil de pauvreté si aucune réponse n'est apportée d'urgence aux crises politique et économique du pays. L'étude, qui a analysé quatre scénarios potentiels d'intensité et d'isolement croissants, indique que le PIB réel pourrait se contracter de 13,2 %, entraînant une augmentation du taux de pauvreté pouvant atteindre 25 points de pourcentage.



« Nous sommes confrontés à un effondrement total du développement qui vient s'ajouter aux crises humanitaires et économiques », a déclaré Kanni Wignaraja, sous-secrétaire général des Nations-Unies et directeur du bureau régional du PNUD pour l'Asie et le Pacifique. « La moitié de la population a déjà besoin d'une aide humanitaire. Cette analyse suggère que nous sommes sur la voie d'une détérioration rapide et catastrophique de la vie des personnes les plus vulnérables d'Afghanistan. » L'évaluation a utilisé un modèle d'équilibre général calculable pour l'Afghanistan afin de simuler des scénarios basés sur les dernières données disponibles (2018). La modélisation a identifié un scénario catastrophe défini par une interruption de deux mois des échanges avec tous les principaux partenaires, une diminution de quatre pour cent de l'efficacité des dépenses d'investissement et des perturbations de la connectivité.



Selon l'évaluation, cette combinaison de facteurs pourrait faire gonfler le taux de pauvreté de référence, qui est actuellement de 72%. En plus d'une sécheresse prolongée et des effets de la pandémie Covid-19, l'Afghanistan doit faire face aux bouleversements causés par la transition politique actuelle : gel des réserves de change, effondrement des finances publiques, pression croissante sur le système bancaire et augmentation de la pauvreté. En réponse, le PNUD propose un ensemble d'interventions conçues pour aider à améliorer les conditions de vie immédiates des personnes et des communautés les plus vulnérables, en donnant la priorité à la sauvegarde des droits des femmes et des filles. Cet ensemble d'interventions se concentre sur les services essentiels, les moyens de subsistance locaux, les revenus de base et les petites infrastructures et vise à soutenir près de neuf millions de personnes vulnérables par le biais d'un programme de développement communautaire de 24 mois.



Dans le cadre de ce plan, les plus vulnérables bénéficieront d'un programme "argent contre travail" et de subventions pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles gérées par des femmes. Les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées recevraient un revenu de base temporaire par le biais de transferts mensuels en espèces. Le programme local proposé sera mis en œuvre directement avec les réseaux locaux de groupes communautaires, d'ONG et de petites entreprises.