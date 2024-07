Afreximbank Academy : un programme de formation pour les entreprises africaines à tirer profit de la ZLECAf

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme innovant de renforcement des capacités conçu pour permettre aux entreprises africaines de tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



Cette initiative, menée par Afreximbank Academy (AFRACAD), en collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf, vise à doter les entreprises des compétences et des connaissances nécessaires, pour naviguer et prospérer dans le paysage commercial intra-africain en pleine mutation.



Prévu du 9 au 13 septembre 2024 au Caire, en Égypte, le programme de formation qui sera dispensé en collaboration avec l’Université américaine du Caire et le secrétariat de la ZLECAf, sera axé sur les incidences commerciales de la ZLECAf et les nombreuses opportunités que l’Accord offre aux entreprises africaines.



Le programme de formation fournira également aux membres du TRADAR Club d’Afreximbank, et aux autres participants, des informations pratiques pour leur permettre de tirer parti des avantages et des opportunités offertes par l’Accord. En outre, cette initiative aidera à traduire les divers instruments de traité de la ZLECAf dans un langage pratique que les entreprises peuvent facilement comprendre.



Par ailleurs, le programme de formation fournira, un exposé sur les exigences que les entreprises doivent satisfaire pour saisir les opportunités du marché de la ZLECAf en constante expansion. Commentant le programme, Dr Yemi Kale, économiste en chef du Groupe et Directeur général d’ Afreximbank, en charge de la recherche, a souligné l'importance de créer les compétences et les capacités requises pour les activités industrielles locales en vue de permettre à tous les pays africains de bénéficier des avantages du marché unique de la ZLECAf.



Dr Kale a déclaré : « Afreximbank est un partisan clé de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui vise à transformer l’Afrique d’un ensemble d’économies fragmentées et dépendant des matières premières en un marché unique dynamique et intégré d’environ 2 milliards de personnes avec un PIB combiné d’environ 3400 milliards de dollars US.



À cet égard, nous pensons que des entreprises bien informées et préparées sont essentielles pour stimuler le commerce et l’investissement intra- et extra-africains.



Grâce à ce programme de formation, qui fait partie des nombreuses initiatives de renforcement des capacités de la Banque visant à promouvoir le commerce et les investissements intra- et extra-africains, nous visons à donner aux entreprises africaines les moyens de tirer pleinement parti des vastes opportunités créées par la ZLECAf, renforçant ainsi leur compétitivité et contribuant à une croissance économique durable en Afrique ».



Si la ZLECAf présente un immense potentiel de soutien au développement économique, un manque de compréhension des nuances techniques liées à l'interprétation de l'accord empêche la pleine actualisation de ses avantages. Certaines entreprises ne sont pas non plus en mesure de tirer pleinement parti de l'Accord ou de concurrencer l'afflux de nouveaux concurrents d'autres régions.



Le programme de formation mettra donc l'accent sur l'élimination des obstacles dans l'environnement commercial et sur les contraintes de capacité des entreprises africaines afin de soutenir la transition du modèle actuel de production locale pour la consommation locale vers un modèle qui assure une production locale pour les marchés d'exportation continentaux et internationaux.



Les participants au programme comprennent des entreprises africaines (essentiellement des importateurs et des exportateurs), des institutions d'appui au commerce (y compris des organisations de promotion du commerce, des chambres de commerce et des agences de promotion des investissements), des sociétés de commerce d'exportation, la communauté du commerce extérieur (y compris des investisseurs) et des cadres de banque.



Le programme de formation a été conçu par Afreximbank, qui gérera aussi la mise en œuvre et d'autres activités connexes, en collaboration avec l'Université américaine du Caire et le Secrétariat de la ZLECAf en tant que partenaires de mise en œuvre.