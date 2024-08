AFRIQUE Afreximbank affiche une solide croissance au 1er semestre 2024 reflétant la bonne exécution de sa stratégie

La Banque Africaine d'Import-Export (« Afreximbank ou le Groupe ») a publié ses états financiers consolidés, pour le semestre clos le 30 juin 2024.



Les résultats du Groupe pour cette période de six mois démontrent une fois de plus la résilience de la Banque en dépit d’un contexte macroéconomique difficile. Le Groupe affiche une croissance solide d'une année sur l'autre comme l’attestent les principaux indicateurs de performance ainsi qu’une augmentation de la valeur actionnariale.



Les produits d'intérêts nets pour le premier trimestre de 2024 ont augmenté de 24,5 % pour atteindre 826,2 millions de dollars US, contre 663,6 millions de dollars US pour la période de l'exercice précédent (premier semestre de 2023). Cette augmentation s'explique en grande partie par une hausse de 31,42 % des revenus d'intérêts, qui s'élèvent à 1,5 milliard millions de dollars US, grâce à la croissance du portefeuille de prêts et avances de la Banque. La performance du Groupe pour la période reflète celle de la Banque puisque les filiales en sont encore à leurs premiers stades de développement, à l’exception notable du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) qui a contribué à hauteur de 11 millions de dollars US aux produits d’intérêts nets du Groupe, contre 9,1 millions de dollars US au premier semestre 2023.



Les revenus totaux liés aux frais et commissions du Groupe pour le premier semestre 2024 ont augmenté de 20,07 % pour atteindre 71,2 millions de dollars US, contre 59,2 millions de dollars US au premier semestre 2023.



Au cours de la période considérée, le Groupe a continué de réaliser des progrès stratégiques dans sa mission de développement du commerce africain, notamment en resserrant ses liens avec les pays des Caraïbes et toute la diaspora. Les charges d’exploitation ont connu une augmentation de 30,38 %, pour s’établir à 152,8 millions de dollars US, contre 117,2 millions de dollars US au premier semestre 2023, reflétant des coûts de personnel et d’administration plus élevés pour soutenir les initiatives de la Banque et de ses filiales dans un contexte extérieur fortement inflationniste. Le ratio coût-revenu est demeuré faible à 16,98 %, bien en deçà de la limite supérieure stratégique de 30 %.



La réduction progressive des facilités du Programme de financement du commerce pour l'ajustement à la crise en Ukraine (UKAFPA), en raison de la résilience des économies africaines et de leur adaptation à la crise, s'est traduite par une baisse marginale des prêts et des avances, qui sont passés de 26,7 milliards à 26 milliards de dollars US.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont clôturé la période à 3,9 milliards de dollars US (Exercice financier 2023 : 5,6 milliards de dollars US), alors que le ratio actifs liquides/actifs totaux est resté élevé, à 12,50 %.



Les fonds propres du Groupe ont augmenté de 1,64 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars US, contre 6,1 milliards de dollars US pour l'exercice 2023, reflétant la croissance du revenu net généré en interne de 407,7 millions de dollars US. Le ratio d’adéquation des fonds propres de la Banque est resté solide à 25 %.



Lors de l’Assemblée générale annuelle d’Afreximbank qui s’est tenue à Nassau, aux Bahamas, en juin 2024, les actionnaires ont approuvé un dividende de 264,6 millions de dollars US et d’autres crédits d’un montant de 50 millions de dollars US pour soutenir le financement concessionnel.





